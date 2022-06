Catania, Pelligra: “Voglio società sostenibile e grande attenzione al vivaio. Torre del Grifo…”

Inizia una nuova era per i colori rossazzurri.

Intervista a La Sicilia per il nuovo proprietario del Catania, Ross Pelligra. Il neo numero uno del club ha esposto in anteprima alcuni dei temi che tratterà in conferenza stampa lunedì in Municipio sottolineando la sua ambizione e i suoi progetti per la società.

ENTUSIASMO E TIFOSI - "Che impressione ho avuto dei tifosi di Catania che mi hanno sostenuto subito? Sono pieno di onore e orgoglioso di essere stato scelto dal Comune per rappresentare la città di Catania. Voglio portare avanti la "legacy" Catania 1946 e ricostruire una realtà calcistica solida che possa abbracciare anche le prossime generazioni". E ancora sui tifosi: "Io mi sento uno di loro. Un sostenitore del calcio a Catania. Per questo ringrazio di cuore il supporto della piazza perché lo condivido con tutte le persone che hanno vissuto le vicende belle e brutte del club. Le mie radici sono siciliane e il mio sangue è italiano. Sono felice come i tifosi del Catania e i cittadini".

PROGETTO E SQUADRA - "Cosa mi sento di promettere? Questo è un progetto importante e non di breve durata. L'intenzione del nostro gruppo è costruire le fondamenta e una struttura per creare una società sostenibile". Passando poi ai temi vicini alla squadra: "Se ci sarà attenzione al vivaio? Deve esserci. Bisogna ricostruire il settore giovanile che sarà il futuro del Catania Calcio. Mi sembra giusto concedere le reali opportunità ai giovani. Questo lo considero un punto fondamentale".

CITTA' E TORRE DEL GRIFO - "Ho visitato Catania, sì. Prima del Covid. Tornavo almeno due volte all'anno in Sicilia. Catania è una città che ha ancora dei gioielli da esplorare. Voglio conoscere ancora di più i particolari della vostra e nostra bellissima terra". Su Torre del Grifo: "Se è previsto un nostro interessamento? Certo, ma prima voglio capire di più sulle condizioni del village. Considero fondamentale avere un centro sportivo per costruire una "casa" per il Catania Calcio e per formare i giovani del futuro".