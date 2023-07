Catania, Tabbiani vuoi la Serie B? C’è un tabù storico da sfatare

Cresce l'attesa per vedere all'opera il Catania di Luca Tabbiani, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie C. Per i rossazzurri, l'obiettivo sarà quello di fare una stagione di livello, come dimostrano gli acquisti di Chiricò, di Ladinetti, di Mazzotta e di Zammarini oltre che le numerose trattative in atto. Con un calciomercato importante come quello che sta svolgendo il Catania, la piazza etnea sogna la seconda promozione consecutiva. Attenzione però, perchè esiste un tabù da sfatare nella storia del club rossazzurro.