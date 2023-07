Catania, per Casolari c’è la concorrenza del Pescara

Il d.s. del Catania, Antonello Laneri ha diverse piste per il ruolo di regista. Uno è il centrocampista ex Cagliari e Pontedera, Riccardo Ladinetti, classe 2000. Il 23enne regista di centrocampo scuola Cagliari, è svincolato. Pista calda anche quella che porta a Federico Casolariclasse 2003 del Sassuolo che piace molto. Giovane e talentuoso centrocampista capitano della formazione Primavera neroverde è reduce da un grandissimo campionato dove ha collezionato 32 gettoni, facendo anche due gol e servendo tre assist. Ha personalità ma soprattutto ottime qualità tecniche e una buona visione di gioco. In questo caso però la concorrenza c'è. Il Pescara infatti ha messo gli occhi su Casolari che con Nicolò Squizzato dovrebbe formare la coppia di registi di Zeman. Il d.s Delli Carri non ha ancora chiuso e il Sassuolo tiene il dialogo aperto con le due squadre.