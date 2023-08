Catania, per il difensore Laneri oggi va a caccia del sì

PRIORITA' La priorità del Catania è per i due difensori centrali. Per la mezzala e per il centravanti servirà tanta creatività visto i pochi mezzi a disposizione del d.s. Laneri. Un forte difensore bravo con i piedi in grado di far partire l'azione dal basso è il grande obiettivo del Catania, su indicazione del tecnico Luca Tabbiani. Laneri cerca un’occasione di mercato economicamente alla portata del Catania che come ha affermato il vicepresidente Vincenzo Grella non si sposterà dalla linea dettata dal presidente, Rosario Pelligra.