Potrebbe esserci un nome nuovo per la panchina del Cataniache nella prossima stagione si giocherà le sue carte in Serie C dopo la bella cavalcata fatta in questa annata in D. Dopo le grandi stagioni alla Pro Patria e la storica promozione in B alla guida del Sudtirol, prima dell'avventura, non troppo fortunata al Venezia, pare che Ivan Javorcic sia pronto a rimettersi in pista.