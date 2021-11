Catania, per il futuro è ancora fumata grigia

Nulla di nuovo dopo l'Assemblea di soci di oggi

Non arrivano importanti novità per il futuro del Catania Calcio questo pomeriggio. Oggi infatti si svolta l'Assemblea dei Soci SIGI che si chiusa presto non portando a nulla di concreto. I soci si rivedranno nei prossimi giorni per discutere e stilare un piano di rilancio da presentare al Tribunale di Catania che ha dato un mese di tempo per depositare nuovi dossier sullo stato patrimoniale. I consulenti nominati seguono da vicino la vicenda che come detto oggi non ha portato novità visto che anche il CdA della SIGI è rimasto immutato. Intanto prosegue la trattativa con il fondo inglese che però al momento non ha avuto un'accelerata.