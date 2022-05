Catania, per il futuro in Serie D si deve prima bussare a questa porta…

Si attendono novità sul Catania

Fiumi di parole sul Catania e sull’assegnazione del titolo sportivo. L’amministrazione comunale catanese ha avuto contatti anche in questi giorni con la FIGC per avere dei pareri dovendo predisporre la manifestazione d'interesse. In merito alla questione sull’assegnazione del titolo al futuro Catania, che sia Serie D o altra categoria, va ribadito per i disattenti che non c'è obbligo da parte della FIGC, c'è un diritto sancito dalle NOIF, art. 52 comma 10. Questo diritto è in capo al sindaco di Catania o chi ne fa le veci, che chiede l'assegnazione del titolo sportivo che ribadiamo è un atto formale che spetta alla FIGC, che ne stabilisce il prezzo attraverso una commissione. Contributo a fondo perduto che va da un minimo di 300 mila euro per la Serie D e da un minimo di 100 mila euro per l’Eccellenza. Spetta al sindaco della Città di Catania che ne fa richiesta, indicare quale soggetto giuridico nuovo rappresenta più di tutti la storia e la tradizione calcistica della Città. Se questo avviene attraverso un bando oppure una indicazione unilaterale, è solo prerogativa del sindaco di Catania. In un momento in cui tutti chiedono all'amministrazione comunale etnea di accelerare i tempi per pubblicare la manifestazione d’interesse, bisogna dire che la prima mossa che fa un serio investitore è di parlare con la FIGC a Roma e non chiedere al sindaco della città di mostrare cosa c'è scritto nell'avviso pubblico. Al momento, dispiace dirlo ai tifosi catanesi, questo soggetto o legale rappresentante di un gruppo o fondo, non ha mai contattato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina e neppure ha chiamato altri dirigenti federali. Ma bisogna aspettare che finiscano tutti i campionati, magari qualcosa succederà nei prossimi giorni. Ottimismo.