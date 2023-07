Catania, per il portiere Dini difficoltà. Sfuma il difensore Cuomo

Il Catania è alla ricerca di un portiere esperto e la dirigenza etnea ha messo gli occhi su Andrea Dini, estremo difensore del Crotone. Il 27enne però non è svincolato e ha un contratto fino al 30 giugno 2024 con i pitagorici. Il Catania ci ha provato ma il Crotone ha respinto la proposta rossazzurra. Secondo quanto appreso da Itasportpress Dini rimarrà a Cotone mentre l'altro portiere Paolo Branduardi sarà ceduto. Al Catania non resta che cercare altrove un portiere. C'è stato anche un timido interessamento del club etneo per il difensore Giuseppe Cuomo classe 1998 ma è stata respinta la proposta di un prestito con diritto di riscatto. Cuomo infatti verrà ceduto adesso e su di lui ci sono quattro squadre, due di Serie C e due di Serie B.