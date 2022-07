Catania, per la maglia l’ipotesi è di tornare all’antico

I tifosi del Catania attendono di conoscere quale sarà il nuovo sponsor tecnico. Il dg Luca Carra si occuperà di questo aspetto e tra le tante ipotesi c’è quella della Erreà. L’ex dirigente del Parma è stato manager dell’industria italiana di abbigliamento con sede a San Polo di Torrile in Emilia. L’idea della dirigenza rossazzurra pare sia di tornare alla tradizione quindi all’antico lasciando da parte l’innovazione. Si dovrebbe puntare sulla storia dell’Elefante e quindi sulla tradizione disegnando una maglia da indossare in campo che darà più spazio alle radici. Scelta che se sarà confermata, secondo quanto trapela, troverà d’accordo tutti indipendentemente dallo sponsor tecnico fornitore delle maglie. Così l'idea è di tornare al rosso e l’azzurro con larghezza delle strisce verticali ampie e tradizionali come quelle della stagione 2009/2010 della Legea. La divisa casalinga presentava una maglia con quattro strisce rosse e quattro azzurre. L'attaccatura delle maniche e il girocollo erano azzurri. Le maniche erano a strisce rosso-azzurre. I calzoncini erano azzurri con banda laterale e inferiore rossa, e i calzettoni bianchi con due bande rosso-azzurre sulla sommità. I numeri e i nomi sul dorso della maglia erano bianchi; il numero sui pantaloncini, sempre bianco, è sulla gamba sinistra. Il Catania ci aveva abituati negli ultimi anni con Givova a due enormi strisce rosse verticali come nel 2018, poi le strisce più strette con l’azzurro predominate e con il colletto molto largo. Il futuro sembra dunque già scritto con il ritorno all’antico con la maglia che riscoprirà le radici del club etneo.