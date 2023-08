Catania, per la mezzala sinistra tanti nomi e Laneri stringe i tempi

La grande rincorsa inizierà venerdì sera al Massimino: al traguardo verrà consegnato il titolo che vale un posto in cadetteria nella stagione 2024/25. Il Catania intende partecipare nella specialità staffetta: Tabbiani avrà la possibilità di alternare in pista più giocatori dei 24 inseriti nella lista. Non solo gli undici titolarissimi ma un organico con doppie coppie. L’ex Fiorenzuola inizierà con un 4-3-3 e allo start manderà la formazione provata nelle ultime amichevoli: Livieri in porta, Rapisarda terzino destro se sta bene in alternativa c’è Castellini, Quaini e Curado centrali e Mazzotta a sinistra. A centrocampo Ladinetti play con mezzali Zammarini e Rocca. In attacco Chiricò a destra, Marsura a sinistra e Di Carmine se sarà al top punta centrale. Dubickas e Sarao pronti a raccogliere il testimone.

Il mercato va avanti Il d.s. Antonello Laneri non andrà a Milano nella sede del calciomercato e seguirà da Catania la trattativa che dovrà chiudersi entro venerdì mattina per la mezzala sinistra e per la cessione di Giuseppe Giovinco e non più di Giuseppe De Luca che resta a disposizione del mister Tabbiani. Per l'interno di centrocampo tanti nomi che Laneri segue. Il primo obiettivo era l'ex Pordenone Pinato poi andato al Benevento. Non trova conferme il ritorno di Mattia Vitale dalla Sampdoria. Per il centrocampo interlocuzioni in corso con tre svincolati. Si allungherà probabilmente la lista dei senza contratto se la mezzala come sembra possa arrivare a parametro zero. Laneri con i pochi soldi a disposizione ha fatto i salti mortali e sta completando con fatica la folle estate di mercato rossazzurro, tra entusiasmi iniziali, sogni infranti e successivo bagno gelato nella realtà. Pelligra ha stanziato 2 milioni per il mercato e chi si aspettava budget illimitato e colpi sensazionali è rimasto deluso.