Catania, per la panchina è corsa a quattro. Casting continua ma c’è deadline

PROFILI PERFETTI La dirigenza etnea si muove per la ricerca del prossimo allenatore e sono previsti in questa settimana altri due incontri. Grella e Laneri hanno in agenda un appuntamento con due tecnici, Se andrà bene questi si aggiungeranno a Luca Tabbiani e Ivan Javorcic. La decisione definitiva, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarà presa lunedì prossimo massimo il giorno seguente. Poi l'annuncio ufficiale. Nel mirino della dirigenza etnea ci sono allenatori che sposano bene il concetto di calcio che vuole proporre in C il Catania: squadra che dovrà essere propositiva e aggressiva e non aspettare gli avversari. La questione tattica (valutazione allenatori per il 4-3-3) e l’aspetto economico sono le condizioni principali per scegliere il tecnico migliore per proseguire il ciclo vincente aperto da Giovanni Ferraro.