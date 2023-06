Catania, per la porta un ex rossazzurro nel mirino

Il Catania per la Serie C ha bisogno di un portiere esperto. La conferma arriva da Piazza Spedini dove il ds Antonello Laneri fa esplorazioni di mercato e sta cercando il successore di Klavs Bethers. Il portierino di proprietà del Piacenza potrebbe anche restare ma comunque non sarà più il titolare. Il Catania monitora alcuni estremi difensori e secondo quanto filtra da Vicenza la dirigenza etnea ha messo gli occhi su Alessandro Confente classe 1998 che si è svincolato. L'estremo difensore ha già giocato a Catania nella stagione 2020/21. Fu il Chievo a cederlo a titolo temporaneo. Confente ha alle spalle un'annata importante a Vicenza avendo giocato per 31 partite, ma adesso è chiuso da Sebastiano Desplanches tornato dal prestito dal Trento e Nazionale U20. Il club veneto come plausibile non proporrà il rinnovo a Confente che dunque potrebbe andare a Catania da svincolato.