Catania, per la presentazione della campagna abbonamenti c’è una data

A rivedere alcuni video della scorsa stagione, gli occhi brillano ancora ai tifosi del Catania. In particolare a coloro che si sono goduti tutte le partite interne direttamente dagli spalti dello stadio Angelo Massimino. Una media di quasi 15 mila spettatori a partita per la squadra del mister Giovanni Ferraro. I tifosi che hanno potuto ammirare le vittorie in Serie D, si auspicano che il cammino vincente prosegua anche in Serie C. La caccia alla Serie B partirà proprio dal Massimino ormai pronto dopo i lavori di restyling. La società etnea ha messo a punto la campagna abbonamenti che molto probabilmente verrà presentata venerdì 18 agosto. Si attendono conferme e novità anche per quanto riguarda il costo degli abbonamenti.