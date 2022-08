Catania, per la prima Ferraro convoca 22 calciatori

Al termine della seduta di rifinitura, svolta oggi pomeriggio al “Carone” di Ragalna, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventidue calciatori per la sfida alla Sancataldese, in programma domani alle 16.00 allo stadio "Valentino Mazzola" e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie D 2022/23. Unico indisponibile Alessandro Russotto, alle prese con un risentimento muscolare.