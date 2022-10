Catania, per l’accesso allo stadio ecco cosa devono esibire i tifosi

La nota del club rossazzurro

Redazione ITASportPress

In occasione di Catania-Vibonese e in vista di tutte le gare interne dei rossazzurri nel corso della stagione sportiva 2022/23, Catania SSD raccomanda agli spettatori in possesso di abbonamenti e biglietti:

- di esibire il documento d’identità;

- di mostrare all’ingresso il proprio titolo d’accesso in formato digitale per rendere più agevole e rapido il lavoro degli addetti alla verifica, riducendo i tempi d’attesa per l’accesso allo stadio;

- di munirsi di copia cartacea del titolo d’accesso (segnaposto e ricevuta card We Catania per gli abbonati, singolo tagliando per tutti gli altri) per ovviare ad eventuali necessità degli operatori;

- di non piegare tali copie in corrispondenza dei codici, altrimenti illeggibili.