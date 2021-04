Catania, per l’accordo con il Comune di Mascalucia serve più di un mese

Il sindaco di Mascalucia ha illustrato i dettagli per l'accordo con il Catania

Il closing per il passaggio del Calcio Catania a Joe Tacopina sicuramente si farà a fine maggio o forse anche a giugno. Questo perchè per trovare un accordo con il Comune di Mascalucia servono determinati passaggi burocratici illustrati questa sera dal sindaco dell'ente pedemontano Vincenzo Magra a Sport Sicilia Preview: "Non siamo distanti, dopo diversi colloqui avuto con gli avvocati SIGI -afferma il primo cittadino- per addivenire a una conclusione positiva. Convocato ho fissato una riunione martedì prossimo con tutti gli attori coinvolti delle istituzioni per fugare ogni dubbio e chiudere la trattativa nel migliore dei modi. Spero che si possa arrivare alla stretta di mano per sottoscrivere un contratto definitivo già a fine della prossima settimana. Ci interfacceremo con il Collegio dei revisori dei conti, ma è importante che dopo questo incontro si perfezioni un provvedimento che venga ratificato dal Consiglio comunale. I tempi dipendono da diversi fattori dettati da una serie di passaggi e ci vogliono all’incirca 30/45 giorni nella migliore delle ipotesi. La questione tempistica è questa ma ciò che conta è la conclusione positiva visto che c'è piena volontà tra le parti. La presentazione della fideiussione tempo fa richiesta avrebbe cambiato lo scenario" ha concluso il sindaco Magra.