Catania, per l’allenatore ci siamo ma dovrà lavorare senza il 10

Il mercato Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il nuovo allenatore, Grella e Laneri per pianificare futuro, acquisti e cessioni. Come anticipato ieri dalla nostra redazione, il portiere non sarà giovane ma arriverà un estremo difensore esperto e da Vicenza è rimbalzata una voce che vedrebbe lo svincolato Alessandro Confente di ritorno a Catania . Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, molti saranno riconfermati. Per il centrocampo sicura la partenza di Lodi che i tecnici in orbita Catania hanno "verbalmente" escluso visto che predicano un calcio offensivo e propositivo fatto di tanto agonismo. Indispensabile sarà l’ingaggio di un attaccante d’area di rigore che faccia almeno 15 gol.

Fuori il 10 Dal punto di vista tattico i dirigenti del Catania hanno ammesso che non ci sarà un numero 10. Il calcio degli ultimi anni a Catania è stato costruito molto sul 4-3-3 che ha portato i trequartisti ai confini dei sistemi di gioco: o ali, o fuori. E la filosofia non cambierà anche la prossima stagione in C. Gli allenatori prescelti lo sanno già. Non ci dovranno essere trequartisti. E al diavolo se sono indispensabili per trovare spazio tra le linee contro strutture sempre più compatte: chi non ce l’ha rischia di avere vie d’accesso alla porta avversaria solo sugli esterni. La tattica ha ridato loro importanza. Nel campionato di terza serie sempre più numerose le squadre che adottano il 3-4-2-1. Un sistema di gioco che costruisce un quadrilatero in mezzo al campo, con due mediani e due giocatori più avanzati, magari capaci anche di scambiarsi le posizioni. Ma come detto il Catania 2023/24 farà a meno del numero 10. Laneri ha fatto sapere che non prenderà trequartisti anche perchè il Catania sarà costruito per essere dominante con il suo 4-3-3 che sposa Tabbiani. I centrocampisti dovranno così essere bravi a infilarsi tra le linee e gli esterni d’attacco potrebbero accentrarsi, dribblare e inventare. Laneri sceglierà calciatori che hanno corsa, ottime idee, pieni raffinati, senso del gol e dell’assist. Roba da 10 mascherato, insomma.