Il club rossazzurro ha messo gli occhi sul centravanti ex Taranto con 8 gol nella stagione 2022/23

Il Catania è alla ricerca di una prima punta. Nel mirino dei rossazzurri c'è l'ex Taranto Christian Tommasini , che a referto ha messo otto gol in 31 presenze, e che adesso ha attirato nuovamente le attenzioni della terza serie italiana. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '98 è forte l'interesse di altre due ambiziose formazioni del sud, il Crotone e il Catania .

Che adesso, per tentare l'affondo, dovranno parlare con il Pisa, attuale squadra del calciatore. Ma i saluti con la formazione nerazzurra non sembrano una remota ipotesi; problemi sul trasferimento, quindi, non dovrebbero subentrare.