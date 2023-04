Catania, per motivare i calciatori il club si affida a Mondonico

La motivazione nel calcio come nella vita conta parecchio. In effetti quando si parla di motivazione, nel lessico corrente calcistico, s’intende “ciò che induce l’individuo a compiere o tendere verso una determinata azione”; ma ancora meglio, è “il processo di attivazione dell’organismo finalizzato alla realizzazione di un determinato scopo in relazione alle condizioni ambientali”.

Mondonico - L'atmosfera che si respira a Catania quando il Massimino è stracolmo è uno stimolo forte che riceve la squadra etnea e che incute timore a quella avversaria. La nuova proprietà del Catania ha fatto mettere una frase motivazionale nel tunnel del Cibali che porta le squadre in campo. In questo modo i calciatori la leggeranno prima di scendere in campo. “Appena siamo entrati in campo abbiamo capito che il verdetto era già scritto. Non giocavamo contro il Catania, ma contro un’intera città”. Questa frase è stata pronunciata da Emiliano Mondonico, dopo la sfida del suo Albinoleffe contro il Catania al Cibali esattamente il 28 maggio del 2006. Vinsero i rossazzurri di Marino 2-1 con la rete decisiva di Umberto del Core e il Catania fu promosso in Serie A. L'Albinoleffe riuscì a salvarsi e fu l'Avellino a retrocedere.