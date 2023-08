Catania, per Quaini nuovo contatto. Le ultime

Il club etneo non vuole farsi prendere per la gola dal Fiorenzuola

Il direttore sportivo, Antonello Laneri vorrebbe accontentare il suo allenatore prescelto (era dietro Paolo Bianco nella lista) Luca Tabbiani e dargli il nuovo difensore centrale in tempo per allenarlo a Zafferana Etnea dove il Catania rimarrà per altri dieci giorni circa. I rossazzurri hanno bisogno di colmare una grossa lacuna in difesa visto che al tecnico mancano due centrali.

DIFFICOLTA' - Uno dei due è Alessandro Quaini, 24enne del Fiorenzuola pupillo di Tabbiani. Se il Catania finora non ha chiuso questa trattativa è perché il club piacentino ha alzato la richiesta, sapendo della discrete liquidità dei rossazzurri. Ma Laneri non è tipo da farsi prendere per la gola e sta attendendo il momento giusto per affondare il colpo, dopo che il tecnico ha dato già il suo ok per vari tipi di profili.