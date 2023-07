Catania, per Quaini operazione in stand-by. Ecco perchè

Il Catania vuole portare in maglia rossazzurra il difensore Alessandro Quaini. Il calciatore 24enne che il mister Luca Tabbiani conosce bene avendolo allenato al Fiorenzuola e spostato dal centrocampo alla linea difensiva, sembra vicino al club etneo ma la fumata bianca non è così vicina. Il Fiorenzuola e il Pisa sono proprietari al 50% del cartellino di Quaini e la cifra che è stata richiesta al Catania non è ritenuta congrua dal club etneo. Se ne riparlerà la prossima settimana quando riprenderanno le interlocuzioni tra il d.s. del Catania, Antonello Laneri e i responsabili dell'area tecnica dei due club. Al momento è tutto in stan-by per Quaini che ha espresso la volontà di indossare la maglia rossazzurra. Questo faciliterà il compito a Laneri.