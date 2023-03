Catania, per quei due il futuro non può attendere

In questo Catania che domina , l’occhio lo rubano a suon di gol De Luca, Sarao e Jefferson. Certo, il lavoro degli esterni rimane fondamentale. Vero, Chiarella , Russotto e Sarno hanno abbinato lancio, cambi gioco e numeri nello stretto. Ma ci sono due uomini di cui il mister Giovanni Ferrero non si priverebbe nemmeno sotto tortura: Rizzo e Castellini . I due infatti sono tra i più utilizzati dal tecnico di Vico Equense. L’esperto centrocampista ha collezionato 24 presenze, 3 gol e 2 assist, il difensore 25 presenze, zero gol e 2 assist. Sono il veterano e il baby leader gli “equilibratori” del Catania . E Ferraro gongola, perché proprio Giuseppe e Alessio, tecnicamente e tatticamente, sono insostituibili. Giovanni li ammira dalla panchina e ha confermato che rinunciare a uno dei due non si può.

Centro di gravità

Rizzo, arrivato a Catania nel 2018, ancor prima di Ferraro, in questa stagione è il centro di gravità degli etnei grazie alla sua capacità di essere sempre al posto giusto per organizzare le necessarie coperture della fase difensiva e il suo dinamismo nel recupero palla. Il messinese è una diga indispensabile, oltre che il coprispalle di Lodi che gli gioca accanto. Con lui e il baby talento cresciuto nelle giovanili del Brescia la promozione è in cassaforte. Probabile che in Serie C sia Castellini che Rizzo vengano confermati in maglia rossazzurra ma prima devono trovare l'accordo per il rinnovo visto che hanno firmato solo per un anno.“Se ci sarà la promozione potrei rimanere come andare via. Io sono procinto a rimanere qua" ha detto Castellini. Il futuro per i due non può attendere.