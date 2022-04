Catania, per scendere in campo occorre il sì del Tribunale: oggi la decisione

Dirigenti, calciatori e allenatore in attesa di conoscere oggi quale sarà il destino della squadra, chiamata ad affrontare il Latina al Massimino nel pomeriggio di domenica

Sarà oggi l’ennesima giornata di attesa della Catania sportiva. Il Tribunale etneo dovrebbe pronunciarsi a ore e stabilire se concedere o meno altro tempo al signor M, e riabilitarlo dopo la mancata presentazione del 4 aprile davanti al notaio per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico, con contestuale versamento del saldo del prezzo (euro 375.000). Una decisione importante mentre la città è spaccata in due: da una parte c’è chi si auspica che M venga riabilitato, dall’altra c’è chi vorrebbe che su questa tragicomica vicenda calasse il sipario.

PROMESSA DI M - La partita è aperta insomma e oggi dopo la Camera di Consiglio della sezione fallimentare, dovrebbe essere emesso un comunicato stampa che chiarisca definitivamente la situazione. L’imprenditore romano lunedì scorso ha consegnato a garanzia, nelle mani del notaio Grasso, un assegno di 200 mila euro e ha ribadito che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni il bonifico di 375 mila euro fatto lo scorso mese di marzo. M ha dichiarato che se non dovesse arrivare questo bonifico, consegnerà un altro assegno di 175 mila euro la prossima settimana per completare l’operazione di 500 mila euro.

LATINA - I tre curatori, che ieri hanno incontrato il giudice delegato, dott. Ciraolo, hanno integrato la precedente relazione aggiungendo il deposito dell’assegno di 200 mila euro di M. Adesso la palla passa al Tribunale e il giudice starebbe valutando se concedere qualche giorno a M ma è anche probabile che si pensi di troncarla definitivamente questa operazione. Di sicuro con i 200 mila euro che la curatela avrebbe a disposizione, si andrebbe avanti con l’attività sportiva e domenica la squadra potrebbe scendere in campo per affrontare il Latina, guarda caso l'ex club del signor M. La dirigenza rossazzurra, l'allenatore Baldini e la squadra attendono la nota ufficiale del Tribunale per preparare la partita.