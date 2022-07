Catania piange Panizza mezzala negli anni Settanta

E' scomparso oggi uno dei protagonisti del Catania degli anni Settanta. Si tratta della mezzala Franco Panizza, mantovano di Marmirolo che militò per due stagioni in Serie B in maglia rossazzurra dal 1975 al 1977. Panizza è morto a 74 anni (compiuti appena ieri). A Catania fu allenato da Egidio Rubino e poi nella stessa stagione da Guido Mazzetti. Nella sua prima annata in maglia rossazzurra Panizza diede il suo contributo per il raggiungimento della salvezza. La stagione successiva con Carmelo Di Bella e poi Luigi Valsecchi in panchina per Panizza e il Catania le cose andarono male visto che la squadra rossazzurra si classificò al 18.mo posto e fu retrocessa in serie C.