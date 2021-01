Catania, Piccolo si fa male e salta il Monopoli

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele perde un calciatore importante per il match contro il Monopoli. A seguito di uno scontro di gioco nel corso della partitella, ieri, Antonio Piccolo ha riportato una contusione al ginocchio destro e pertanto non sarà disponibile in occasione della gara con il Monopoli; le condizioni dell’attaccante verranno ulteriormente valutate nel corso della prossima settimana. Sabato mattina, rifinitura e convocazioni. Dopo una sessione in sala video, il Catania ha svolto in mattinata la penultima seduta d’allenamento settimanale: nel programma odierno, riscaldamento ed esercitazioni tattiche.