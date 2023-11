Dopo aver superato il Messina nel primo turno della Coppa Italia Serie C, il Catania - con Michele Zeoli momentaneamente in panchina - si prepara a sfidare il Picerno nella sfida a eliminazione diretta valida per il secondo turno. Di seguito, le formazioni ufficiali della gara del "Massimino" con fischio d'inizio alle ore 20:45.