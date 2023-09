Catania-Picerno, le pagelle rossazzurre

Il Catania ha vinto la sua prima gara del campionato di Serie C battendo al Massimino il Picerno con il punteggio di 2-0. Le reti portano la firma di Samuel Di Carmine che ha così iniziato bene l'avventura in maglia rossazzurra. Proprio l'attaccante è il migliore in campo per la squadra di Luca Tabbiani.