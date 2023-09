Catania-Picerno, le probabili formazioni e dove vederla

Le possibili scelte di Tabbiani e Longo per la sfida di Serie C tra Catania e Picerno, match valido per la terza giornata del girone C

Redazione ITASportPress

Dopo l'esordio segnato dalla sconfitta contro il Crotone e il rinvio della gara contro il Brindisi, il Catania di Luca Tabbiani è pronto a tornare in campo. Lo farà domenica 17 settembre alle 20:45, data in cui è in programma al "Massimino" la sfida contro il Picerno. Una gara da vincere per i rossazzurri, alla ricerca del primo successo stagionale in Serie C.

Catania-Picerno, le ultime — Momento sicuramente delicato per il Catania di Luca Tabbiani, costretto a vincere dopo la sfortunata sconfitta rimediata in casa contro il Crotoneall'esordio in Serie C. Per la sfida al Picerno, Tabbiani potrebbe schierare il tridente composto da Chiricò, Sarao e Marsura dal primo minuto, con Di Carmine inizialmente in panchina.