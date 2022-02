Catania-Picerno, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 17:30 la sfida tra le due formazioni

Agatino Santapaola

Catania-Picerno si gioca oggi, sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17:30. Sfida importante che mette in palio tre punti ma che può essere motivo d'orgoglio per i padroni di casa che stanno affrontando un momento davvero cruciale della loro storia con l'asta fallimentare per l'acquisto della società andata deserta nelle scorse ore.

Catania-Picerno, probabili formazioni

Detto delle vicende extra campo, il Catania vuole dare continuità alla vittoria contro la Turris e si affiderà con ogni probabilità ancora a Moro in avanti. Ospiti che possono, invece, vantare la presenza dell'ex Reginaldo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Biondi, Moro, Russotto.

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; De Cristofaro, Reginaldo, D'Angelo; Parigi.

Dove vedere la partita

Il match tra Catania e Picerno, in programma sabato 12 febbraio 2022, verrà giocato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio della gara valida per la 26^ giornata di Serie C Girone C è fissato alle ore 17:30.

Sarà possibile seguire Catania-Picerno in diretta TV su Eleven Sports: sarà necessario scaricare l'app su una moderna Smart TV e dopo essersi registrati, e aver attivato l'abbonamento, selezionare l'evento.

La sfida del campionato di Lega Pro potrà essere vista ovviamente anche in streaming. Anche in questo caso la gara verrà trasmessa da Eleven Sports: basterà collegarsi al sito della piattaforma e, se in possesso dell'abbonamento mensile o annuale, selezionare l'evento.

Esiste poi un'altra opzione per seguire live il match ed è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.