Catania-Picerno, tutte le info per l’accesso allo stadio

Sale l'attesa per il secondo match in campionato del Catania che è in cerca di riscatto dopo il ko contro il Crotone. A spingere gli etnei contro il Picerno il pubblico delle grandi occasioni. Oggi i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per la sottoscrizione degli abbonamenti nell’ambito della campagna “Figli del Vulcano” e per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Picerno, in programma domani alle ore 20.45.