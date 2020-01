Catania, piena emergenza in vista del doppio impegno campionato e coppa

Due partite ravvicinate che sicuramente segneranno la stagione del Catania nel bene o nel male. Viterbese in campionato per consolidare la posizione playoff e la Ternana mercoledì per andare avanti in Coppa Italia, sono due impegni che la squadra rossazzurra non povrà fallire. Ma mister Cristiano Lucarelli ha perso tanti titolari e fra squalificati e infortunati il Catania si ritrova con un organico ai minimi storici. Nessun attaccante di ruolo dopo l’infortunio di Davis Curiale, come anticipato ieri da Itasportpress, e formazione tutta da inventare. Per la punta si tratta di distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Le condizioni dell’attaccante, in gol nonostante l’infortunio accusato contro l’Avellino e generosamente in campo fino al termine della prima frazione di gioco contro la formazione irpina, presuppongono almeno un mese di sospensione dell’attività agonistica e saranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni.

Questi i convocati per il match di domani con la Viterbese:

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito (un turno di squalifica in campionato)

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

14 Salvatore Simone Pino

20 Giovanni Pinto

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

19 Kalifa Manneh

32 Andrea Mazzarani

18 Giuseppe Rizzo

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

ATTACCANTI

17 Maks Barisic

10 Alessio Curcio

8 Davide Di Molfetta

24 Gian Marco Distefano

7 Vincenzo Sarno