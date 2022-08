Catania, Pino: “Orgoglioso di contribuire alla rinascita del club”

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Simone Pino, nato a Catania il 15 aprile 2002. Il difensore centrale, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Calcio Catania, ha vissuto l'esordio professionistico in maglia rossazzurra nel 2021/22, collezionando due presenze in Serie C. Al suo attivo, anche una formativa esperienza con la Lazio, nel campionato Primavera 1. Il calciatore ha ammesso: "Sono orgoglioso di contribuire alla rinascita del Catania e non vedo l'ora di vedervi al Massimino e gioire insieme e portare il Catania dove merita di stare".