Catania, Pinto: “Due club del Girone C partono favoriti ma noi ci siamo”

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il calciatore del Catania Giovanni Pinto svela le sue aspettative per la nuova stagione in Serie C che scatterà tra meno di un mese. “A Catania mi trovo bene a livello calcistico ma anche nella vita di tutti i giorni. In campionato vogliamo dire la nostra ma partiamo senza proclami. In pole per la B metto Bari e Ternana hanno una determinata disponibilità economica, poi si sa che i soldi contano fino ad un certo punto. Palermo, Catanzaro e Avellino possono ambire al primato e non solo per blasone ma anche per gli organici che stanno costruendo”.