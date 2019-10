Catania, Pinto: “Reintegro di Biagianti e Bucolo è importante per la squadra”

Il terzino del Catania Pinto è intervenuto in sala stampa per analizzare il momento della squadra etnea reduce dal successo casalingo contro il Picerno. Prima condivisione il reintegro di Biagianti e Bucolo: “Sicuramente ci fa piacere, è un vantaggio sia a livello numerico il loro ritorno ma anche per la squadra visto che sono sicuro faranno bene alla causa. Dobbiamo migliorare la fase difensiva e adesso è fondamentale fare risultati. Nel 3-5-2 faccio meno fatica ma metterò sempre massimo impegno in qualsiasi disposizione tattica. Se prendiamo 14 reti la colpa maggiormente è della difesa ma dobbiamo sentirci tutti responsabili se incassiamo tanti gol. La vittoria contro il Picerno ci ha dato una spinta importante in classifica e ci teniamo stretti i tre punti anche se la prestazione non è stata buona. Dobbiamo migliorare fuori casa e dare il massimo anche se non abbiamo i tifosi che ci sostengono come al Massimino”.