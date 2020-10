Catania, Piovanello cerca la sua consacrazione al Cibali

E’ fatta per il Catania, che ha preso Enrico Pionavello classe 2000 dal Padova. Superata la concorrenza di molti altri club di C per l’attaccante che tanto piace al responsabile del settore giovanile del Sassuolo Francesco Palmieri. “Tra i giovani utilizzati in D conosco Piovanello: volevo prenderlo per la Primavera del Sassuolo, ma il Padova ha preferito fargli disputare un campionato in una grande piazza come Bari. Se ci fossero le condizioni giuste, sarebbe stato un prospetto su cui si può investire” ha detto, intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno. A Bari in D (31 presenze 3 gol) è partito da mezzala nel 4-3-3 si è rivelato un pungente esterno offensivo nel 4-2-3-1 o un tornante efficace nel 4-4-2. In passato il Milan, il Napoli e il Genoa lo hanno fatto visionare. Per il Catania sarebbe un buon rinforzo questo giovane che attende la sua consacrazione.