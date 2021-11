Catania, piove sul bagnato: disposto il sequestro conservativo per quasi 2 milioni di euro

Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro conservativo nei confronti di Lo Monaco, Franchina e Astorina ma non per Di Natale e Le Mura

Potrebbe essere l'antipasto di quello che succederà giorno 16 novembre (udienza prefallimentare) o forse no, ma la tempestività del tribunale di Catania, nell'ambito della vicenda "Calcio Catania Servizi", deve far riflettere. Oggi infatti è stata emessa la sentenza sul procedimento cautelare promosso dal curatore della Calcio Catania servizi, società controllata dal Calcio Catania che ha gestito tutti gli impianti di Torre del Grifo, azienda dichiarata fallita a fine settembre del 2020 dopo la denuncia di un solo fornitore che richiedeva 250 mila euro. Debito non onorato della nuova proprietà del Calcio Catania che forse col senno di poi avrebbe fatto meglio a pagare le 250 mila euro e far togliere l'istanza di fallimento e poi rateizzare anche il debito erariale in 10 anni della Calcio Catania Servizi che sarebbe rimasta in vita. Tra l'altro la società controllata dal Calcio Catania aveva anche degli utili. Comunque ormai questo è il passato. Il presente è la sentenza di oggi con la richiesta di sequestro conservativo nei confronti del Calcio Catania per una cifra di 1.910.000 euro con pignoramento di beni mobili e immobili e somme e cose dovute al club rossazzurro. La richiesta del ricorrente era di un sequestro fino 3 milioni che dunque è stato accolto parzialmente dalla giudice Lidia Greco. Autorizzata la richiesta di sequestro conservativo anche per Pietro Lo Monaco, Davide Franco, Luca Astorina e Giuseppe Franchina. Rigettato invece il ricorso nei confronti di Giuseppe Di Natale e Nicola Le Mura.