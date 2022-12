Catania, plotone di esecuzione contro Ferraro: “Sono cazzari e puppettari”

L'allenatore Ferraro criticato da parte della stampa per l'espressione di gioco della capolista

Il punto di vista dell'avvocato Giuseppe Rapisarda — Alcuno può compulsare il diritto di critica. La premessa deve essere chiara a scanso di equivoci.

Alcuno, tuttavia, in nome della stessa, può consentirsi il lusso di destabilizzare il campionato del Catania a stagione in corso.

Parlare ai primi di dicembre di altra guida tecnica per il prossimo anno di C, come accaduto ieri, incontra due obiezioni invalicabili:

Chi cazzo vi ha detto, numeri alla mano, che siamo già in C con 20 partite ancora da disputare?

Non credete che si riveli oggettivamente inappropriato anticipare valutazioni addirittura per la stagione prossima proprio adesso?

Da una parte la necessità, anche economica, di riempire per un'ora al giorno il proprio palinsesto.

La si comprende. Ci sta. Gli sponsor devono avere conto dei loro finanziamenti.

Tuttavia non esiste alcun diritto in nome della critica o del Dio denaro di immettere in modo così antipatico e subdolo veleni nel circuito con potenziali effetti devastanti la tenuta e l'equilibrio dell'insieme. Con i rischi connessi e derivati di questa fase delicatissima del campionato. Basta così.

Fare i giornalisti è una altra roba rispetto a ciò.

Così è il gioco del mercante in fiera della informazione .

Il giornalismo non centra nulla con questo.

Voi state semplicemente facendo la "guerra" a Ferraro. Non perché il Catania giochi o meno male. Non credo che la estetica del calcio sia stata una priorità degli ultimi anni a Catania.

In realtà Ferraro non vi piace per altre ragioni. Uomo concreto ed umile ,in effetti stona in questo contesto di cazzari e poppettari.

Non concede interviste oltre il necessario, non fa il simpaticone , non si lascia a confidenze. È schivo.

Questo vi urta.

È un allenatore del campo e basta. Non dà notizie non fa notizia.

Ragalna, albergo nei dintorni. Stop.

Lavoro inteso come missione di portarci in C.

E basta. Niente frizzi, lazzi e merletti.

A voi non può stare bene.

Come riempire il tempo di chiacchere altrimenti?

Male per Voi, il mister ha già capito questo ambiente.

L'allenatore del Catania ha chiaro che il vero avversario dei rossazzurri è una parte stessa di Catania. La sua stramaledetta autoreferenzialità tossica.

Altro che foto e video melensi per accattivarvi simpatie. Sorrido...

Demagogia un tanto al chilo.

Torniamo al punto.

Non può essere consentito ad alcuno minare il cammino dei rossazzurri con sta guerra mediatica allucinante a Ferraro.

Assurdo, intollerabile dopo ciò che abbiamo appena passato.

Ancora più intollerabile dopo avere assistito con pazienza, sino ad ora, alle vostre sceneggiate/bugie sui lavori allo stadio ed i loro ritardi e sul vostro glissare sui disagi procurati alla squadra dalla mancanza di un campo di allenamento a Catania.

Ognuno svolge il proprio lavoro come diavolo gli pare. Pure in modo pavido e vigliacco se ritiene.

Non me ne frega nulla. Le notizie dà anni le andiamo a prendere da soli.

Una cosa non sarà però più consentita ad alcuno.

Giocare con il Catania utilizzando Ferraro.

Mettiamoci tutti un punto finale su questo argomento.

Cambiamo disco e suonata immediatamente.

Noi questo campionato lo vogliamo vincere insieme e davvero. E Voi ?

Buon mercoledì.