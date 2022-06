Catania, Pogliese: “Proposte arrivate di altissimo profilo. Il Massimino…”

Con un messaggio sui social, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese attualmente sospeso dall'incarico, ha espresso la sua grande soddisfazione per l'esito delle proposte di rilancio del club della Città. Sono molto soddisfatto della risposta alla manifestazione d'interesse del Comune di Catania per la ricerca di soggetti disponibili a far ripartire il calcio nella nostra Città. Cinque proposte, alcune delle quali sembrano di altissimo profilo. Una procedura fino a questo momento condotta in maniera ineccepibile, per la quale mi sento di ringraziare il vice Sindaco Roberto Bonaccorsi, l'Assessore allo sport Sergio Parisi e i dirigenti e funzionari comunali che hanno lavorato e lavoreranno nei prossimi giorni per esaminarle. La vicenda del fallimento del Calcio Catania 1946 è una ferita che fatica a rimarginarsi, ma i Catanesi meritano di rivedere un Massimino fremente di passione e colori rossazzurri. Un Massimino presto rinnovato, con la procedura di gara già avviata, con il relativo stanziamento da 6,5 milioni di euro, e una squadra che vestirà i nostri colori e le cui gesta non si esauriscono dentro il rettangolo di gioco: il calcio è immagine, marketing territoriale, occupazione, aggregazione e identità. Adesso incrociamo le dita, nella certezza che tutte le scelte saranno operate nell'interesse esclusivo di Catania e dei Catanesi.

Lo è sempre stato, visto che sono nato in questo giorno qualche anno fa. Ho iniziato la mia esperienza nella Giunta Pogliese proprio il 18 giugno di quattro anni fa, per una coincidenza del destino. Oggi, 18 giugno, scadeva la manifestazione d’interesse per presentare le offerte legate al futuro del calcio a Catania, con una procedura seria, rigorosa e che culminerà con la scelta del soggetto più idoneo. Sono contento anche perché in settimana, prima di questa scadenza, con il team delle Politiche Comunitarie e dello Sport abbiamo concluso un complesso iter, iniziato l’anno scorso su input del sindaco Pogliese e del sottoscritto, per la pubblicazione della gara da sei milioni e mezzo per i lavori dello stadio Angelo Massimino, 25 anni dopo l’ultimo intervento di restyling: il terreno di gioco, gli spalti, gli spogliatoi, la pista di atletica, il Cibalino, rinasceranno a nuova vita, anche per consentire a chi calcherà quel campo di farlo in una struttura adeguata. In silenzio, fra mille difficoltà, spesso contro i mulini a vento, ma con l’intento di lavorare per lo sport e per spazi in cui praticarlo sempre più qualificati e idonei a favorire la pratica sportiva per tutti. Sulla questione-Catania proseguiremo con il medesimo rigore di questi giorni e leggendo attentamente ogni documento delle cinque proposte pervenute, perché la squadra di calcio è patrimonio della Città e non si può sbagliare. È già una grandissima soddisfazione che la procedura abbia attratto investitori importanti, come appare da una prima sommaria verifica.