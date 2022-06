Catania, Pogliese: “Sono felice ma ai tanti speculatori e avvelenatori di pozzi…”

Il primo cittadino etneo felice per l'esito della manifestazione di interesse

Felice perché sono sempre stato un tifoso del Catania e ancora non ho metabolizzato, come tanti, il fallimento della Società che ha accompagnato la storia calcistica di Catania, e quindi la mia storia personale, fra gioie e dolori, momenti di esaltazione, tante luci e il buio pesto degli ultimi anni.

Sono felice del fatto che sia stata fatta una scelta nella direzione della “ripartenza”, con un imprenditore che vuole investire sul Catania e su Catania, anche sotto il profilo infrastrutturale e occupazionale, come dichiarato da Pelligra e Scibilia.

Scelta frutto di una attenta e seria valutazione, per la quale mi sento di ringraziare Roberto Bonaccorsi e Sergio Parisi, insieme ai dirigenti e ai funzionari dell’Ente che ci hanno lavorato; li ringrazio per l’equilibrio, l’attenzione e la sobrietà con la quale hanno condotto questa fase così delicata.

Non era semplice, viste le enormi aspettative del popolo rossazzurro.

Il Gruppo Pelligra, proprio con la consulenza di un grande professionista come Dante Scibilia, ritengo possa riaccendere entusiasmo in una piazza provata da molte, troppe, promesse non mantenute.