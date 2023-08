Catania, Popovic: “Mi piace segnare, è il mio lavoro. Che entusiasmo i tifosi”

“La mia ultima esperienza in Croazia al Rudes? Sì, sono anche croato. Mi è piaciuto giocare lì, sono migliorato tanto e mi hanno fatto diventare ciò che sono oggi. Una certa connessione tra me e la proprietà australiana? La proprietà del Catania è australiana, capisco che siamo in qualche modo connessi sì, e sono qui per dimostrare cosa possono fare gli australiani. Ho visto anche i video dei tifosi rossazzurri prima di trasferirmi in Sicilia. Mi è sembrato fantastico riscontrare una media allo stadio di 15mila spettatori a partita. Penso sia un sogno, qualcosa di emozionante".