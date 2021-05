Catania, posta elettronica Tacopina inondata di email di tifosi rossazzurri

Messaggi di affetto dei tifosi rossazzurri nei confronti del tycoon americano

Si è commosso questa mattina Joe Tacopina quando dopo essersi svegliato e aperto il pc, ha trovato la sua posta elettronica piena di email arrivate da Catania. Il tycoon italoamericano li ha letti tutti i messaggi inviati dai tifosi rossazzurri. Tutti lo hanno esortato a non mollare la trattativa con la Sigi invitandolo a comprare il club etneo per evitare guai seri. Tacopina che aveva ipotizzato di non riannodare i fili con i membri della società del Calcio Catania potrebbe anche ripensarci, ma per tornare alla carica, l'imprenditore newyorkese chiederà garanzie alla Sigi e nel frattempo aspetta di conoscere i parametri per l'iscrizione al campionato.