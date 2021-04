Catania, potenza dell’America e di quel marchio di fabbrica ormai visibile

Ridevano tutti, ieri sera, al Catania dopo la vittoria contro il Potenza in rimonta: allenatore, giocatori, dirigenti e futuri presidenti. Ridevano per i risultati di Baldini, per il quarto posto che si avvicina. E sì, pure per il modo in cui si sta colorando questa striscia positiva. Non è forse bellezza poetica questo Catania che domina questo finale di campionato? Magari è pure una questione di Dna rossazzurro, per carità: da Pasquale Marino al resto degli allenatori di Serie A e per finire a Baldini, sono stati forse espressione di un calcio 4-3-3, esteticamente appagante, se per appagante s’intende il «giochismo» di questi tempi?

UNA DOMANDA – Di certo, è questione di Dna di Francesco Baldini, l’uomo dei 12 punti in 4 partite di fila. Questo Catania viaggia alla stessa media punti della Ternana e dalla Juve Stabia, giusto per dare un riferimento, con una media di più di due gol a partita, sempre sotto l’1,5 incassato ogni 90 minuti. La Grande Bellezza abita qui. È in quel che ricorderanno un giorno i tifosi del Catania, di questa stagione: i primi due mesi di «bel» gioco con risultati poco costanti, oppure questa parte finale del girone di ritorno a punteggio pieno?

UNA RISPOSTA – Ma se anche ci fosse un dubbio sulla risposta, ecco qui i cinque lifting che Baldini ha già fatto al Catania, le cinque nuove bellezze, i cinque ingredienti che hanno trasformato il club rossazzurro da un prodotto di sesta fascia a un «must have»: attacco, difesa, spogliatoio, verticalità e attacco agli avversari, è stato così dappertutto con Francesco. Adesso la resa dei conti con il Catanzaro quarta forza del campionato. Il Catania visto negli ultimi 4 turni più l’entusiasmo che c’è nello spogliatoio può portare via dal Ceravolo i tre punti. Ci crede Baldini, ci crede Russotto, ci credono i compagni di squadra, i dirigenti e anche il futuro presidente che per il momento si gode i successi di un tecnico che ha voluto lui. Potenza dell’America…