Catania-Potenza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Potenza si gioca oggi, domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 per la 35^ giornata del Girone C di Serie C. Padroni di casa in cerca del quarto successo di fila sotto la guida del mister Baldini, ospiti che proveranno a rendere la vita difficile agli etnei.

Catania-Potenza, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Catania-Potenza:

Catania (4-3-3) si schiera così: Martínez; Pinto, Claiton, Giosa, Calapai; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Reginaldo, Sarao.

Potenza (4-3-1-2) si schiera così: Marcone; Sepe, Di Somma, Gigli, Coccia; Bucolo, Coppola, Ricci; Di Livio; Salvemini, Mazzeo.

I CONVOCATI DEL CATANIA

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Potenza si sfidando, come detto, oggi domenica 11 aprile 2021 per la 35^ giornata del girone C di Serie C. Tutte le informazione per vedere la partita in diretta tv o in streaming.

Il calcio d’inizio del match è fissato alle ore 15.00 di domenica 11 aprile e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita bisogna abbonarsi a Eleven ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale oppure un abbonamento mensile su Youtube.

Per vedere il match in tv con Eleven Sports bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.