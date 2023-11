Catania premiato al “Gran Galà del Calcio”. Grella: “Omaggio a Pelligra”

Catania premiato a Salerno, ieri, nel corso della dodicesima edizione del “Gran Galà del Calcio”: al nostro club, un riconoscimento per il primo posto nel girone I del campionato Serie D 2022/23.

Il vice presidente e amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella commenta: “Mi piace pensare che questo premio sia un omaggio a Rosario Pelligra, per il suo grande coraggio: nell’estate del 2022, il nostro Presidente ha scelto di restituire la speranza a decine di migliaia di catanesi che avevano perso la loro squadra di calcio. Lo ha fatto perché la sua famiglia non ha mai smesso di amare la Sicilia, perché vuole riportare il Catania in alto e rendere orgogliosi i catanesi. L’entusiasmo di Rosario Pelligra è la più grande ricchezza del Catania”.