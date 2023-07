Catania, preparazione entra nel vivo. Primi allenamenti a porte chiuse

Ricominciamo.... Per la verità del Catania si parla tutti i i giorni e non ci si ferma mai. Scocca l’ora del ritiro per i rossazzurri che hanno messo alle spalle le vacanze e le lunghe giornate di relax al mare. Dal 23 luglio e fino al 13 agosto a Zafferana Etnea testa bassa e pedalare agli ordini di mister Luca Tabbiani. Nella località a 25 km da Catania, la squadra rossazzurra svolgerà due sedute giornaliere, una la mattina alle 9 e una al pomeriggio alle 17 nella località pedemontana scelta dalla dirigenza come sede per la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie C.

Tutti pronti a sudare respirando un pò d’aria fresca, ma forse non troppo per il caldo, che in questi giorni raggiunge temperature record in Sicilia. Niente Trentino per la squadra etnea che avrebbe avuto un doppio vantaggio: temperature più fresche e la possibilità di allestire anche buoni test con i club di A e B. Molti club professionistici hanno capito che lavorare vicino casa non paga perchè fa troppo caldo e così programmano un mini ritiro di 10 giorni in località di montagna del Trentino o in Austria. Chi resta a casa mantiene il legame con i propri tifosi. Dunque Zafferana è l’ideale per un abbraccio collettivo. Ci sarà tempo per il Catania, e speriamo anche presto, per le ricche tournée all’estero. Per il momento è casa dolce casa per i rossazzurri. I primi allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Il Catania programmerà a breve una seduta a porte aperte, allo stadio “Lagona”, per consentire ai tifosi di vivere l’emozione del nuovo inizio con la squadra.