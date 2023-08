Catania, presentata la squadra a Palazzo degli Elefanti

Si è svolta al Palazzo degli Elefanti la presentazione della squadra del Catania. Dopo le parole del sindaco Trantino e dell’assessore allo Sport Parisi, è toccato al vice presidente Grella che ha sottolineato quale sarà il nuovo corso rossazzurro. “Il presidente Rosario Pelligra oggi non c’è per suoi impegni in Sicilia. Metteremo la voglia di portare questa città in alto e abbiamo grande chance di successo. Abbiamo una rosa con tanti bravi calciatori e ci inorgoglisce il fatto che hanno scelto di vestire la maglia rossazzurra pur avendo avuto tante altre opportunità”.