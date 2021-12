Catania, presentato abbonamento per 10 partite nel girone di ritorno

L'amministratore unico Santagati ha spiegato le modalità

Comunicato del Catania sul lancio di una mini campagna abbonamenti. Il Calcio Catania garantisce ai tifosi rossazzurri un’ulteriore possibilità di vivere l’emozione del “Massimino”, prospettando l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento valido per le dieci gare interne nel girone di ritorno del Campionato Serie C 2021/22, da Catania-Monopoli, in programma mercoledì 22 dicembre, 2021 a Catania-Messina, in calendario domenica 24 aprile 2022. L’amministratore unico Sergio Santagati spiega: “Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i sostenitori del Catania per il fondamentale apporto, fin qui più volte decisivo per le sorti della società e della squadra: lo spettacolo offerto sugli spalti in occasione del derby con il Palermo, in particolare, è motivo di vanto in ambito nazionale per l’intera città di Catania. Per il nostro club, la forza della tifoseria rossazzurra, che ha sempre dato e continua generosamente a dare, è fonte di responsabilità, da una parte, e stimolo, dall’altra: sappiamo di dover ricercare costantemente soluzioni che possano rivelarsi utili al nostro “dodicesimo uomo”. Così, abbiamo pensato di lanciare la campagna abbonamenti anche per il girone di ritorno, intendendo fornire uno strumento in più e predisponendo interessanti agevolazioni”.