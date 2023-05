Catania, presentato progetto Beach Soccer ma c’è idea di polisportiva

In mattinata, presso la sede catanese dell’ARS e dopo l’intervento introduttivo del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana onorevole Gaetano Galvagno, il Presidente Rosario Pelligra e il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella hanno illustrato in conferenza stampa i dettagli dell’accordo con Alessandro Di Benedetto, general manager del team Catania SSD che parteciperà al Campionato di Serie A – Poule Scudetto ed alle competizioni giovanili e femminili organizzate dal Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti. Catania SSD ha ringraziato Di Benedetto per l’impegno, già manifestato nei mesi scorsi con una preziosa sponsorizzazione e cresciuto nel tempo fino alla realizzazione del progetto presentato oggi. Per il nostro club, l’intesa ben definita e concreta raggiunta in questa occasione è un modello di riferimento per l’auspicabile sviluppo di ulteriori partnership e sinergie con altre realtà sportive del territorio. Pelligra poi ha confermato che è possibile che il Catania possa abbracciare altri sport. "Ma solo con gli stessi valori per tenere alto il nome del club" ha detto il patron rossazzurro.