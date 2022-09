Catania, presentazione campagna abbonamenti: i prezzi e le novità

E' stata presentata questa mattina presso l’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello, dalla dirigenza del Catania la Campagna Abbonamenti 2022/23. La conferenza stampa è stata aperta dal presidente Rosario Pelligra. "Sono felice di essere qui a presentare questo progetto che è il più importante di tanti altri. In merito ai progetti da fare nel territorio prima bisognerà fare delle valutazioni. Il management sta lavorando duramente per allestire una squadra già forte per vincere il campionato. Sono orgoglioso di quello che è stato fatto ma ci sarà anche tanto lavoro da fare. Ritornerò il 25 ottobre per andare al Massimino che spero sarà pieno in quella occasione. Oggi presentiamo la campagna abbonamenti che avrà prezzi contenuti per favorire i tifosi e averli tutti allo stadio".

CARRA - "La vendita sarà attiva da lunedì e non da oggi pomeriggio per un disguido tecnico. Prezzi sono accessibili per favorire l'accesso di più gente. La capienza al momento è di 9.700 spettatori e stiamo cercando di ottenere l'autorizzazione per ampliare la disponibilità a 20 mila. Bisognerà prendere una card a costo zero da fare sul sito della Ticketone per fare gli abbonamenti. Costi per categoria "Intero": per le curve 65 euro, tribuna B 125, la tribuna A 225 e quella Elite 400. Sconti per donne, over 65 e under 18. I disabili al 100% avranno accesso allo stadio omaggio così come il suo accompagnatore. Ci saranno tante altre iniziative. Sorteggeremo due maglie durante l'intervallo per gli abbonati e anche biglietti per il Cinema. Inoltre gli abbonati avranno diritto ad un 15% di sconto per acquisti di maglie e abbigliamento vario, a riguardo vorremmo avere un Catania Point in città e all'aeroporto oltre all'online. Le maglie sono arrivate e saranno presentate la settimana prossima".