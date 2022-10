Catania, presidente Mariglianese si arrende prima del match

Il Catania si reca in Campania per la sesta giornata del campionato di Serie D. La capolista sarà ospite della Mariglianese che occupa il sedicesimo posto in classifica con appena tre punti. Risultato che sembra scontato e anche il presidente Antonio Abate si arrende prima che inizi la gara. “Il nostro campionato inizierà la prossima settimana, dopo la partita con il Catania. E’ un onore per noi ospitare il Catania che è una squadra blasonata e con una grande storia in Serie A, siamo orgogliosi di giocare contro di loro e ribadisco che il nostro torneo inizierà dopo la partita con i rossazzurri.” Affermazione che non sono piaciute ai tifosi e hanno innescato una polemica sul web. Anche il mister Senigagliesi non sembra fiducioso: "E' la partita più facile dell'anno da preparare perchè il Catania ha una identità diversa dalla nostra. Le motivazioni verranno fuori da sole come le hanno avute le altre squadre perdendo contro il Catania, noi ci proveremo".